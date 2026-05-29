Alle 14:00, durante la trasmissione Ore 14 Sera, si è verificato un blackout improvviso che ha interrotto la puntata. Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, era ospite insieme a Liborio Cataliotti e stava commentando gli ultimi sviluppi del caso Garlasco con il conduttore Milo Infante. La trasmissione è stata sospesa in modo repentino senza preavviso. Non sono stati forniti dettagli sulla causa del blackout o sulla durata dell’interruzione.

Un improvviso blackout ha interrotto la puntata di Ore 14 Sera mentre Angela Taccia, legale di Andrea Sempio insieme a Liborio Cataliotti, era ospite di Milo Infante per commentare gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Come fa notare FanPage, si è trattato di una presenza piuttosto rara per l’avvocata negli studi della trasmissione di Rai2, considerando che negli ultimi mesi ha scelto di intervenire soprattutto nei programmi Mediaset, in particolare a Quarto Grado. L'imprevisto tecnico ha così reso ancora più singolare un'intervista già molto attesa dal pubblico interessato alla vicenda. Proprio mentre Angela Taccia spiegava che... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Fulmine e blackout in diretta a Ore 14 Sera, la battuta di Infante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Blackout a Ore14 Sera, Infante ad Angela Taccia: “Parla dell’innocenza di Sempio e cade un fulmine”Durante un’intervista in diretta a Ore14 Sera, Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, ha parlato dell’innocenza del suo assistito.

Polemica di Milo Infante in diretta a Ore 14 Sera su Rai 2, "noi sempre puntuali, rispettiamo le regole"Durante la trasmissione Ore 14 Sera su Rai 2, il conduttore ha affermato di rispettare gli orari e le regole, commentando indirettamente alcuni...

Argomenti più discussi: Blackout a Ore14 Sera, Infante ad Angela Taccia: Parla dell’innocenza di Sempio e cade un fulmine; Decine di blackout col temporale in provincia di Pavia: case senza luce da ieri sera; Campanile colpito da un fulmine, i vigili del fuoco lavorano in vetta; Maltempo, forte temporale su Messina e Reggio Calabria: tuoni come bombe, pioggia torrenziale e blackout elettrici.

La canzone più stereotipata di un artista vs. La sua più innovativa reddit

Blackout dopo fulmine e allagamenti nel FoggianoUn fulmine caduto nei pressi del centro abitato di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, ha provocato l'interruzione dell'energia elettrica in gran parte del comune. Il blackout in città è ... rainews.it