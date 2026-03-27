Polemica di Milo Infante in diretta a Ore 14 Sera su Rai 2 noi sempre puntuali rispettiamo le regole

Durante la trasmissione Ore 14 Sera su Rai 2, il conduttore ha affermato di rispettare gli orari e le regole, commentando indirettamente alcuni programmi della stessa rete che, secondo lui, spesso non sono puntuali. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra il pubblico e sui social, dove sono stati sollevati commenti sulla puntualità delle trasmissioni Rai. La discussione si è focalizzata sui tempi di messa in onda e sulla gestione delle trasmissioni.

Malumore negli studi di Rai 2. Giovedì 26 marzo, in apertura e in chiusura del programma Ore 14 Sera, il conduttore Milo Infante ha polemizzato coi colleghi degli altri programmi, rei di dargli la linea in ritardo rispetto a quanto non faccia lui. Al giornalista sembra non sia andato giù l’inizio in ritardo di ben 12 minuti rispetto a quanto previsto dal palinsesto. Il commento di Milo Infante Sono le 21:32 quando Milo Infante apre l’appuntamento settimanale di Ore 14 Sera. Sarebbe dovuto iniziare alle 21:20 ed è lui stesso, all’inizio del programma, a sottolineare l’orario: a passargli la linea in netto ritardo è stata la trasmissione Tg2 Post. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Polemica di Milo Infante in diretta a Ore 14 Sera su Rai 2, "noi sempre puntuali, rispettiamo le regole" Articoli correlati Milo Infante sbotta in diretta a Ore 14 contro camionista che suona il clacson alla giornalista Rai a BellunoMomenti di tensione nel corso di Ore 14 di venerdì 30 gennaio, con Milo Infante che se l’è presa con un camionista che ha disturbato il collegamento... Ore 14 di Milo Infante oggi martedì 20 gennaio in onda in forma ridotta su Rai 2 per lasciare spazio allo sciMartedì 20 gennaio Ore 14, trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2, inizia con 30 minuti di ritardo per lasciare spazio allo sci. Una raccolta di contenuti su Polemica di Milo Infante in diretta a... Argomenti discussi: Garlasco, lite Infante Tizzoni: Non mi prenda in giro! | Bocellari: Fake news su di me,. Milo Infante risponde a Bruno Vespa? Noi di Ore 14 rispettiamo le regoleNelle ultime ore tra gli addetti ai lavori e non solo, si è molto parlato di quella che è stata una vera bordata accusatoria lanciata da Bruno Vespa contro non si sa bene chi. A giudicare però dalle p ... ultimenotizieflash.com Caso Garlasco, Roberta Bruzzone contro Milo Infante: Quando una porta si chiude, resta chiusaLe cartelle sul computer di Stasi, il parere degli esperti e le vecchie interviste: Milo Infante e Roberta Bruzzone, si riaccende il dibattito sul caso Garlasco. notizie.it