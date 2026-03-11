Fuga di cervelli al femminile | le giovani laureate modenesi che scappano all' estero

Le giovani laureate di Modena stanno scegliendo di trasferirsi all'estero, lasciando l’Italia per motivi professionali. La tendenza riguarda soprattutto donne che, spesso in età giovane o prima di completare gli studi, decidono di cercare opportunità fuori dai confini nazionali. Questa migrazione femminile si sta consolidando come un fenomeno di spostamento volontario e mirato, senza coinvolgere motivazioni familiari o ricongiungimenti.

L'emigrazione italiana sta cambiando volto e si tinge sempre più di rosa. Non si tratta più di donne che si trasferiscono per ricongiungimento familiare, seguendo i mariti, ma di vere e proprie protagoniste del proprio percorso migratorio, che spesso scelgono di partire in giovane età o prima di diventare madri. È quanto emerge dalle ultime Note Statistiche pubblicate dalla Provincia di Modena, che analizzano il crescente fenomeno delle cancellazioni anagrafiche femminili per l'estero. A livello nazionale, nel 2024 le donne hanno rappresentato il 45,7% del totale dei cittadini italiani espatriati. Guardando alla provincia di Modena, il dato è ancora più marcato: le 807 cittadine modenesi emigrate nel corso dell'anno costituiscono ben il 48,2% del totale delle cancellazioni anagrafiche provinciali per l'estero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

