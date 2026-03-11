Fuga di cervelli al femminile | le giovani laureate modenesi che scappano all' estero
Le giovani laureate di Modena stanno scegliendo di trasferirsi all'estero, lasciando l’Italia per motivi professionali. La tendenza riguarda soprattutto donne che, spesso in età giovane o prima di completare gli studi, decidono di cercare opportunità fuori dai confini nazionali. Questa migrazione femminile si sta consolidando come un fenomeno di spostamento volontario e mirato, senza coinvolgere motivazioni familiari o ricongiungimenti.
L'emigrazione italiana sta cambiando volto e si tinge sempre più di rosa. Non si tratta più di donne che si trasferiscono per ricongiungimento familiare, seguendo i mariti, ma di vere e proprie protagoniste del proprio percorso migratorio, che spesso scelgono di partire in giovane età o prima di diventare madri. È quanto emerge dalle ultime Note Statistiche pubblicate dalla Provincia di Modena, che analizzano il crescente fenomeno delle cancellazioni anagrafiche femminili per l'estero. A livello nazionale, nel 2024 le donne hanno rappresentato il 45,7% del totale dei cittadini italiani espatriati. Guardando alla provincia di Modena, il dato è ancora più marcato: le 807 cittadine modenesi emigrate nel corso dell'anno costituiscono ben il 48,2% del totale delle cancellazioni anagrafiche provinciali per l'estero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Cervelli che scappano: in 20 anni il Sud ha perso più di 300mila laureati
Contenuti utili per approfondire Fuga di cervelli al femminile le...
Temi più discussi: Univr sfida la fuga di cervelli; Fuga di cervelli, il Sud perde 8 miliardi l’anno.; Fuga di cervelli: la situazione sul lavoro in Toscana; Fuga di cervelli al femminile: le giovani laureate modenesi che scappano all'estero.
Sos: la fuga di cervelli costa al Sud 4,1 miliardi. «Investire in innovazione»C’è chi la chiama migrazione qualificata e chi, più banalmente, fuga di cervelli: è quella dei giovani meridionali che scelgono di studiare lontano dalla loro regione d’origine per garantirsi un ... quotidianodipuglia.it
Cina, il nuovo visto K apre le porte ai cervelli in fuga: obiettivo attrarre gli scienziati più degli Stati UnitiSe andare a lavorare negli Stati Uniti è sempre più difficile, farlo in Cina è diventato semplice. Soprattutto se il proprio settore d'interesse è la tecnologia. Pechino ha lanciato il visto K che ... ilmessaggero.it
Femminicidi di Villa Pamphilj: una rissa, i controlli e la fuga di Kaufmann #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/10/femminicidi-di-villa-pamphili-in-un-video-i-controlli-e-la-fuga-di-kaufmann_4cddcf51-fcc3-4e80-be46-19c17bfb62d0.html - facebook.com facebook
Accise mobili fuori dal Consiglio dei ministri, fuga di Meloni sul caro carburanti: scomparso nuovamente anche il “Piano Casa” più volte annunciato dalla premier x.com