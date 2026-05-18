Un nuovo rapporto smonta la narrazione diffusa sulla fuga di cervelli, evidenziando come i giovani che si trasferiscono all’estero non siano semplicemente in fuga, ma rappresentino una risorsa. Analizzando le motivazioni alla base di questa scelta, il documento mette in luce la complessità di un fenomeno spesso ridotto a slogan politici. La discussione si svolge al di fuori delle polemiche di parte, offrendo una prospettiva più articolata sulle motivazioni e sui risultati di questa mobilità.

Andare alle ragioni che spingono molti giovani (ma non solo) a scegliere la via dell’emigrazione, significa cogliere la complessità di un fenomeno che va letto al di fuori delle superficiali polemiche politiche a cui certa sinistra ci ha abituati, parlando di “fuga dei cervelli”. Un ottimo e concreto strumento di lettura di questa complessa realtà è l’ultima edizione, la XX, del Rapporto Italiani nel Mondo (Tau Editrice, 2025) della Fondazione Migrantes: non più solo “emigrazione” o “fuga di cervelli”, ma un insieme di movimenti che raccontano un’Italia plurale, in uscita e di ritorno, dentro e fuori i propri confini. Non c’è una sola Italia, ma molte Italie che si muovono a velocità diverse, con un fenomeno migratorio che non è solo un problema individuale o familiare, ma un sintomo di una complessa realtà territoriale e sociale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Altro che “fuga di cervelli”, il rapporto smentisce la propaganda di sinistra. I giovani che vanno all’estero diventano una risorsa

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