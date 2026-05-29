Due ladri sono stati arrestati dopo aver tentato di scappare saltando da un balcone a Torbole. I malviventi sono riusciti a evitare il primo intervento delle forze dell’ordine, ma sono stati fermati successivamente. Tra le siepi di un giardino nelle vicinanze, i carabinieri hanno rinvenuto alcuni oggetti provento di furto. L’episodio si è concluso con l’arresto dei due uomini, ancora da identificare.

? Punti chiave Come hanno fatto i ladri a evitare il primo arresto?. Cosa hanno trovato i carabinieri tra le siepi del giardino?. Perché i malviventi hanno rischiato il salto da quattro metri?. Quali attrezzi hanno usato i complici per forzare la villa?.? In Breve Due quarantenni feriti con codice giallo presso Spedali Civili di Brescia dopo il salto.. Attrezzature da scasso e refurtia rinvenute dai carabinieri di Chiari in via Pace.. Intervento del 118 per traumi agli arti dopo la caduta da quattro metri.. Indagini in corso per verificare la pianificazione del furto nella zona di Torbole.. Due uomini di 41 anni sono stati arrestati in flagranza mercoledì 28 maggio alle ore 3:30 dopo essersi lanciati da un balcone a quattro metri d’altezza per sfuggire ai carabinieri di Torbole Casaglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga dal balcone a Torbole: due ladri arrestati dopo il salto nel vuoto

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