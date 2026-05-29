Frosinone tra le città più care d’Italia per le tasse locali | stangata Irpef su stipendi e pensioni

A Frosinone, le tasse locali sono tra le più alte in Italia, con un incremento dell’Irpef che colpisce stipendi e pensioni. Per chi riceve un reddito uguale, il costo della vita risulta superiore rispetto a molte altre città italiane. La maggiore pressione fiscale si riflette in un aumento delle imposte sul reddito, rendendo più oneroso il mantenimento rispetto ad altre aree del paese.

A parità di stipendio o pensione, vivere a Frosinone costa molto di più rispetto a tante altre città italiane. A evidenziarlo è uno studio della Uil sulle addizionali regionali e comunali Irpef, che colloca il capoluogo ciociaro tra i territori con la pressione fiscale locale più elevata d’Italia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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