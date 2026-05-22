Addizionali Irpef che stangata a Caserta | è tra le città più care d’Italia per chi guadagna 40mila euro
A Caserta, i contribuenti con un reddito di circa 40.000 euro si trovano a dover pagare importi di addizionali Irpef tra i più elevati del paese. La differenza rispetto ad altre città italiane può essere significativa, rendendo la vita più costosa per chi risiede e lavora in questa zona. Questa situazione ha attirato l’attenzione sulle aliquote applicate e sulla pressione fiscale locale, in particolare per le fasce di reddito medio-alte.
Essere residenti a Caserta può costare molto di più dal punto di vista fiscale rispetto ad altre città italiane. È quanto emerge dallo studio realizzato dalla UIL sulle addizionali Irpef regionali e comunali, che mette in evidenza una forte disparità territoriale nel peso delle tasse locali. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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