Tasse Viterbo tra le 10 città più care d' Italia per Irpef
Viterbo si trova tra le dieci città più costose d’Italia per l’Irpef. Le tasse locali variano notevolmente da una città all’altra, anche mantenendo lo stesso livello di stipendio o pensione. La differenza si nota soprattutto nei tassi applicati e nelle aliquote, che influenzano direttamente le entrate fiscali dei cittadini. La classifica tiene conto delle imposte pagate dai residenti, evidenziando le variazioni regionali e comunali.
?A parità di stipendio o pensione, le tasse locali cambiano moltissimo in base alla città in cui si vive. Lo dimostra una ricerca della Uil sulle addizionali regionali e comunali dell'Irpef, che mette in fila i capoluoghi italiani e scopre differenze enormi. Chi abita a Viterbo si trova a pagare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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