Tasse Viterbo tra le 10 città più care d' Italia per Irpef

Da viterbotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Viterbo si trova tra le dieci città più costose d’Italia per l’Irpef. Le tasse locali variano notevolmente da una città all’altra, anche mantenendo lo stesso livello di stipendio o pensione. La differenza si nota soprattutto nei tassi applicati e nelle aliquote, che influenzano direttamente le entrate fiscali dei cittadini. La classifica tiene conto delle imposte pagate dai residenti, evidenziando le variazioni regionali e comunali.

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?A parità di stipendio o pensione, le tasse locali cambiano moltissimo in base alla città in cui si vive. Lo dimostra una ricerca della Uil sulle addizionali regionali e comunali dell'Irpef, che mette in fila i capoluoghi italiani e scopre differenze enormi. Chi abita a Viterbo si trova a pagare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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