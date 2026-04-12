Nelle ultime ore, i carabinieri hanno condotto una vasta operazione di controllo nel territorio bresciano, concentrandosi sulla verifica della detenzione e della custodia di armi. Durante le ispezioni sono state identificate e denunciate ottanta persone. L’intervento si inserisce nelle attività di monitoraggio finalizzate a prevenire incidenti e usi impropri di armi ed esplosivi, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica nel territorio.

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri nel bresciano. Nelle scorse ore sono stati presentati i numeri dell’attività di monitoraggio in materia di detenzione e custodia delle armi, anche per prevenire incidenti e usi impropri di armi e esplosivi. Nel corso dell’ultimo trimestre, sono stati fatti controlli su 7.514 detentori, accertando un totale di 27.776 armi. Tra i principali interventi svolti, figura l’emissione di 485 diffide ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con invito a presentare entro 60 giorni la certificazione medica richiesta, avente validità quinquennale per regolarizzare la posizione. Non solo: sono state denunciate 80 persone per omessa custodia delle armi o per mancata comunicazione della variazione del luogo di detenzione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Detenzione di armi, maxi controlli. Denunciate ottanta persone

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