Anzio | Lavinio Controlli straordinari dei Carabinieri 9 persone denunciate a vario titolo per spaccio di oppio detenzione abusiva di armi e oggetti atti a offendere

I Carabinieri di Anzio e Lavinio hanno eseguito controlli straordinari sul territorio, denunciando nove persone coinvolte in diversi reati. Tra le accuse ci sono spaccio di oppio, detenzione abusiva di armi e possesso di oggetti atti a offendere. L’operazione ha visto l’impiego di forze dell’ordine sul campo, con verifiche e perquisizioni nelle zone interessate. Nessun dettaglio sulle identità delle persone denunciate è stato reso noto.

Cronache Cittadine ANZIO LAVINIO – I militari della Compagnia Carabinieri di Anzio hanno condotto un’articolata operazione straordinaria di controllo del territorio, L'articolo Anzio Lavinio. Controlli straordinari dei Carabinieri. 9 persone denunciate a vario titolo per spaccio di oppio, detenzione abusiva di armi e oggetti atti a offendere Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Anzio | Lavinio. Controlli straordinari dei Carabinieri. 9 persone denunciate a vario titolo per spaccio di oppio, detenzione abusiva di armi e oggetti atti a offendere Notizie correlate Sezze, controlli dei Carabinieri: 42enne denunciato per “porto di oggetti atti ad offendere”. Poi si rifiuta di sottoporsi all’alcool testControllo dei Carabinieri a Sezze: denunciato un uomo di 42 anni per porto di oggetti atti ad offendere e rifiuto degli accertamenti sulla guida... Leggi anche: Detenzione di armi, maxi controlli. Denunciate ottanta persone Contenuti utili per approfondire Controlli sul litorale romano, quattro arresti tra Anzio e ArdeaI carabinieri della compagnia di Anzio hanno arrestato quattro persone nel corso di tre diverse operazioni di controllo sul litorale romano, tra Anzio e Ardea. I reati contestati riguardano spaccio di ... rainews.it Furti alle stazioni di Anzio e Lavinio, fermata e denunciata un'intera famiglia di ladri: la refurtiva recuperata dalla Polizia LocaleAnzio, gli agenti della Polizia Locale, diretti dal comandante Antonio Arancio, hanno fermato e denunciato un'intera famiglia di cittadini bosniaci, stanziali sul litorale romano, che portavano a ... ilmessaggero.it