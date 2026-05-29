Camorra | confiscati beni per 3 mln euro anche un bar-pizzeria sul lungomare di Salerno

I finanzieri di Salerno hanno confiscato beni per circa 3 milioni di euro, tra cui un bar-pizzeria sul lungomare. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale su richiesta della Dda locale ed è stato eseguito nei confronti di società e immobili collegati a un’indagine sulla criminalità organizzata. La confisca riguarda partecipazioni societarie e proprietà immobiliari, con l’obiettivo di sequestrare beni derivanti da attività illecite.

I finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale salernitano su richiesta della locale Dda con il quale stata disposta la confisca di partecipazioni societarie e unità immobiliari per un ammontare complessivo stimato in 3 milioni di euro, nei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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CONFISCATI BENI PER 6 MILIONI A IMPRENDITORE LEGATO AL CLAN

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