Frignano respinto ricorso in appello del sindaco Santarpia contro l’incompatibilità

Il ricorso del sindaco di Frignano contro la decisione di incompatibilità è stato respinto in secondo grado. La causa riguardava la sua posizione rispetto a eventuali conflitti di interesse. La sentenza definitiva ha confermato il giudizio iniziale. La decisione è stata comunicata nel corso di una udienza in tribunale. Non sono stati concessi ulteriori ricorsi o sospensive. La vicenda si conclude con l’esito favorevole alle autorità giudiziarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Comune di Frignano, respinto il ricorso del sindaco Lucio Santarpia nella causa per incompatibilità. La Quinta sezione civile della Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il reclamo del primo cittadino del comune casertano. La sentenza ha dunque confermato la sua incompatibilità con la carica di sindaco. La decisione, assunta il 5 maggio scorso, convalida l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 14 febbraio 2025. Un anno fa, il collegio aveva accolto il ricorso presentato dai consiglieri di opposizione Giovanna Alidorante, Aldo Simonelli (assistiti dagli avvocati Laura Fasulo, Laura Diana e Vittorio Caterino ), Vincenzo Natale e Vincenzo Mastroianni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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