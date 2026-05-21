BREAKING | Respinto il ricorso del Southampton contro l’espulsione dai play-off di campionato
Nella giornata di oggi è arrivata la notizia che il ricorso presentato dal Southampton contro la loro esclusione dagli spareggi di campionato è stato respinto. La decisione riguarda l’espulsione dalla fase finale dei playoff, avvenuta a seguito di un’accusa di spionaggio. La squadra aveva cercato di contestare la sanzione, ma il tribunale sportivo ha confermato la decisione originale. La questione si è conclusa con questa decisione ufficiale, senza ulteriori possibilità di appello.
2026-05-20 23:02:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il ricorso del Southampton contro la sua espulsione dagli spareggi di campionato per spionaggio è stato respinto. L’EFL ha confermato mercoledì che un collegio arbitrale della Lega aveva respinto l’appello, il che significa. Sabato il Middlesbrough affronterà l’Hull City nella finale dei play-off. Una dichiarazione dell’EFL recita: “Un collegio arbitrale della Lega ha respinto oggi il ricorso del Southampton Football Club contro la decisione della Commissione disciplinare indipendente in merito alla violazione dei regolamenti EFL. “Di conseguenza, la sanzione originaria rimane in vigore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Southampton's appeal against Championship play-off final expulsion dismissed after 'spygate' scandal
Sullo stesso argomento
Famiglia del bosco, respinto il ricorso: mamma Catherine non torna dai figliDa una parte l'audio in cui uno dei gemellini della «famiglia del bosco» piange in piena notte, chiama la madre e si calma solo quando lei riesce a...
Leggi anche: Nuova batosta per la famiglia del bosco: respinto il ricorso contro l’allontanamento di Catherine
IN INGHILTERRA - Respinto il ricorso del Southampton, non disputerà la finale dei playoff di Championship ift.tt/YHSK1pu x.com
QUALIANO - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato contro il concorso bandito dalla Qualiano Multiservizi per l’assunzione di tre autisti. Una decisione che mette fine, almeno sul piano amministrativo, a una vice facebook
Calcio: respinto il ricorso del Southampton, fuori dai playoff per la Premier(ANSA) - ROMA, 20 MAG - E' stato respinto il ricorso del Southampton contro l'esclusione dalla finale dei play-off per l'accesso alla Premier League. Il club è accusato di spionaggio. A questo punto s ... tuttosport.com
Promemoria: Il giudice Liman ha detto che ha respinto il caso di diffamazione di Justin Baldoni contro Blake Lively solo per motivi tecnici reddit