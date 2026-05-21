BREAKING | Respinto il ricorso del Southampton contro l’espulsione dai play-off di campionato

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia che il ricorso presentato dal Southampton contro la loro esclusione dagli spareggi di campionato è stato respinto. La decisione riguarda l’espulsione dalla fase finale dei playoff, avvenuta a seguito di un’accusa di spionaggio. La squadra aveva cercato di contestare la sanzione, ma il tribunale sportivo ha confermato la decisione originale. La questione si è conclusa con questa decisione ufficiale, senza ulteriori possibilità di appello.

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