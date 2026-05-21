BREAKING | Respinto il ricorso del Southampton contro l’espulsione dai play-off di campionato

Da justcalcio.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia che il ricorso presentato dal Southampton contro la loro esclusione dagli spareggi di campionato è stato respinto. La decisione riguarda l’espulsione dalla fase finale dei playoff, avvenuta a seguito di un’accusa di spionaggio. La squadra aveva cercato di contestare la sanzione, ma il tribunale sportivo ha confermato la decisione originale. La questione si è conclusa con questa decisione ufficiale, senza ulteriori possibilità di appello.

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2026-05-20 23:02:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il ricorso del Southampton contro la sua espulsione dagli spareggi di campionato per spionaggio è stato respinto. L’EFL ha confermato mercoledì che un collegio arbitrale della Lega aveva respinto l’appello, il che significa. Sabato il Middlesbrough affronterà l’Hull City nella finale dei play-off. Una dichiarazione dell’EFL recita: “Un collegio arbitrale della Lega ha respinto oggi il ricorso del Southampton Football Club contro la decisione della Commissione disciplinare indipendente in merito alla violazione dei regolamenti EFL. “Di conseguenza, la sanzione originaria rimane in vigore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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