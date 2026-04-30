Nuova batosta per la famiglia del bosco | respinto il ricorso contro l’allontanamento di Catherine

Il ricorso presentato dalla famiglia Trevallion contro l’ordinanza di allontanamento di Catherine è stato respinto da un giudice di Pescara. La decisione arriva dopo l’esame di una perizia incaricata dalla procura, che ha confermato il provvedimento. La donna, che si trovava nella casa di famiglia, dovrà lasciare l’abitazione. La vicenda riguarda un procedimento legale in corso da diverse settimane.

Pescara, 30 aprile 2026 – Nuova batosta per Nathan e Catherine Trevallion. Dopo la perizia psichiatrica che mette in discussioni le capacità genitoriali della coppia e nega il ricongiungimento con i figli, arriva anche il niet della Corte d’appello dell’Aquila al ricorso, con cui la ‘famiglia del bosco’ si opponeva all’allontanamento della donna dalla casa famiglia che ospita i tre bambini. Nel ricorso, presentato il 18 marzo scorso, si eccepiva l' “unilateralità” dell'ordinanza del tribunale per il minorenni che non avrebbe accolto le istanze dei Trevallion facendo esclusivo affidamento sulle relazioni dei servizi sociali, senza contemplare il parere della Asl, che chiedeva “la garanzia di continuità dei legami familiari”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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