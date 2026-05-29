di Alberto Petrosilli Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi pronto a cambiare squadra dopo tre stagioni da riserva: le dichiarazioni di Musmarra. Chi è destinato a lasciare l’ Inter in questa sessione estiva di mercato è Davide Frattesi. Dopo tre stagioni vissute principalmente da alternativa nelle rotazioni nerazzurre, il centrocampista sembra ormai orientato verso una nuova esperienza per trovare maggiore continuità e spazio da protagonista. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter A confermare questo scenario è stato anche Alfio Musmarra, intervenuto in un video pubblicato sul suo canale YouTube, dove ha analizzato la situazione dell’ex giocatore del Sassuolo e il suo futuro ormai sempre più lontano da Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi verso l’addio all’Inter: è finita l’avventura nerazzurra? Le parole di Musmarra

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