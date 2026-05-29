Frattesi verso l’addio all’Inter | è finita l’avventura nerazzurra? Le parole di Musmarra
Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi potrebbe lasciare la squadra dopo tre stagioni come riserva. Le dichiarazioni di Musmarra indicano un possibile addio, segnando la fine dell’esperienza dell’atleta con i nerazzurri.
di Alberto Petrosilli Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi pronto a cambiare squadra dopo tre stagioni da riserva: le dichiarazioni di Musmarra. Chi è destinato a lasciare l’ Inter in questa sessione estiva di mercato è Davide Frattesi. Dopo tre stagioni vissute principalmente da alternativa nelle rotazioni nerazzurre, il centrocampista sembra ormai orientato verso una nuova esperienza per trovare maggiore continuità e spazio da protagonista. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter A confermare questo scenario è stato anche Alfio Musmarra, intervenuto in un video pubblicato sul suo canale YouTube, dove ha analizzato la situazione dell’ex giocatore del Sassuolo e il suo futuro ormai sempre più lontano da Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com
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