Calciomercato Inter LIVE | Frattesi verso l’addio novità sul futuro di Diouf

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti sulle trattative in corso. Si parla di un possibile addio di un centrocampista, mentre si attendono novità sul trasferimento di un altro giocatore. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti costanti, riferendo di incontri, indiscrezioni e affari che si stanno concludendo in queste ore. Restano da seguire gli sviluppi delle trattative più calde in questa sessione di mercato.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 25 APRILE Frattesi Inter, Matteo Moretto annuncia l’addio definitivo in estate.🔗 Leggi su Internews24.com

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