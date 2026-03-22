Clamoroso addio in casa Inter in vista della prossima stagione: la separazione in estate appare ormai certa, i dettagli. Milan e Napoli hanno vinto le rispettive gare e adesso l’ Inter è chiamata a non commettere passi falsi sul campo della Fiorentina per non compromettere il discorso scudetto quando mancano 8 gare al termine del campionato. Mkhitaryan (AnsaFoto) – Calciomercato.it Intanto, però, a tenere banco in casa nerazzurra è anche il calciomercato. Oltre ai movimenti in entrata, c’è da tenere d’occhio anche la questione uscite con diversi elementi della rosa sul piede di partenza: tra questi spicca sicuramente Henrikh Mkhitaryan, attualmente fermo ai box per infortunio e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, certo l’addio di un big: la sua avventura in nerazzurro è finita

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Temi più discussi: Addio Juve per l'Inter? No problem, c'è il predestinato: il futuro si costruisce così; Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercato; Bastoni-Inter, l'addio è possibile: ecco perché può finire al Barcellona o in Premier; Chivu espulso, i nerazzurri in silenzio stampa: l'ultimo dopo il 2-2 con la Lazio. E persero lo scudetto.

Pagina 1 | Mago Chivu fa sparire l’Inter di Inzaghi. E pure i fedelissimi vicini all'addioLa squadra nerazzurra ha cambiato gradualmente pelle rispetto al passato, con il progressivo declino dei senatori ... tuttosport.com

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