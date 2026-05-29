Fratelli di Crozza Tajani e la ricetta contro l' immigrazione
Maurizio Crozza veste i panni del vicepremier Antonio Tajani che ironizza sulle polemiche seguite alle sue dichiarazioni su natalità e immigrazione regolare Nell’ultimo appuntamento di stagione di Fratelli di Crozza, in onda venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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