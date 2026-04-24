Fratelli di Crozza Tajani e la diplomazia del non fatelo più

Maurizio Crozza interpreta Antonio Tajani in un sketch che affronta le crisi internazionali e le sanzioni. Nel monologo, il personaggio si riferisce a una serie di eventi recenti legati a misure di pressione economica tra diverse nazioni e alle reazioni politiche ad esse. La scena si concentra sulle dichiarazioni pubbliche e le posizioni ufficiali espresse dai rappresentanti istituzionali in merito alle tensioni internazionali.

Maurizio Crozza nei panni di Antonio Tajani affronta le crisi internazionali con sanzioni personalizzate che passano da amicizie tolte sui social a richiami sempre più blandi Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discover.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Tajani e la diplomazia del "non fatelo più" Crozza-Tajani e la posizione dell'Italia sull'attacco in Iran Notizie correlate Fratelli di Crozza, Tajani: La "Chiara" posizione dell'Italia sull'attacco a TeheranMaurizio Crozza torna nei panni del ministro Antonio Tajani che, faticando a chiarire la posizione dell'Italia sull'attacco a Teheran, si concentra... Fratelli di Crozza, Tajani e il vertice a Mediaset: Nuovi incarichi in vista?Maurizio Crozza torna nei panni di Antonio Tajani evasivo e disorientato, alle prese con le domande sul discusso incontro con Pier Silvio Berlusconi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fratelli di Crozza | Puntata 17 aprile 2026; Crozza nei panni di Tajani: terrorizzato da Marina Berlusconi a Mediaset; Crozza Tajani: Per Marina e Pier Silvio ho la statura giusta per fare il Gabibbo | Video; Fratelli di Crozza | Puntate | TV | Video | Streaming. Crozza-Tajani sul caso Solovyev: Gli leviamo l’amicizia su FacebookMaurizio Crozza torna nei panni di Antonio Tajani a Fratelli di Crozza: tra crisi internazionali, sanzioni individuali e tweet auspicanti, la diplomazia diventa surreale. affaritaliani.it Crozza-Tajani impaurito da Marina Berlusconi: Cosa ne penso? È meglio del Papa, grazie a lei ho ancora un lavoroNella nuova puntata di Fratelli di Crozza, l'imitazione di Tajani alle prese con l'incontro con Marina e Pier Silvio Berlusconi ... ilfattoquotidiano.it Velate, velatissime manie di persecuzione di #CrozzaMeloni… #FratelliDiCrozza x.com Nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza, in prima serata sul NOVE e disponibile in streaming su NOVE.tv e discovery+. Maurizio Crozza torna sul palco con il suo inconfondibile one man show. Al centro della puntata, come sempre, la satira sull’attualità pol - facebook.com facebook