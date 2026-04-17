Maurizio Crozza interpreta nuovamente Antonio Tajani in un monologo satirico che mette in evidenza l’atteggiamento evasivo e disorientato dell’ex presidente del Parlamento europeo. Nel segmento, Crozza si confronta con domande sulla politica e sugli incarichi futuri, mentre si alternano riferimenti ai fratelli di Crozza, alle attività di Mediaset e a possibili nuovi ruoli. La scena si concentra su una situazione immaginaria che mette in luce le reazioni dell’ex politico di fronte a domande inaspettate.

Maurizio Crozza torna nei panni di Antonio Tajani evasivo e disorientato, alle prese con le domande sul discusso incontro con Pier Silvio Berlusconi e Marina Berlusconi negli studi Mediaset Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in stream.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Tajani e il vertice a Mediaset: Nuovi incarichi in vista?

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