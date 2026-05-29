In un mercato, un uomo vestito come Matteo Salvini commenta i temi principali dell’attualità tra cassette di frutta e verdura. Parla dei prezzi, della sicurezza e del caldo, toccando argomenti di stretta attualità. La scena mostra il personaggio mentre si muove tra gli stand, commentando con tono diretto e spontaneo le questioni più discusse del momento.

Nell’ultimo appuntamento di stagione di Fratelli di Crozza, in onda venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini alle prese con la vita di mercato. Tra cassette di frutta e verdura, il leader della Lega passa in rassegna i temi più caldi dell’attualità, dal costo della vita alla situazione economica, dalla sicurezza alle ondate di calore che stanno interessando il Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Salvini al mercato commenta l'attualità tra prezzi, sicurezza e caldo

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