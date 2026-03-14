Fratelli di Crozza Salvini e il caso dei bambini della casa nel bosco tra giudici social e cambi di ruolo
Maurizio Crozza interpreta Matteo Salvini mentre commenta un caso di cronaca che riguarda due bambini trovati in una casa nel bosco. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e coinvolto giudici e autorità. Crozza, nel suo ruolo, riproduce le parole del politico in modo satirico, creando un quadro che mette in evidenza i diversi aspetti della vicenda. La scena si svolge con una forte attenzione ai dettagli del caso e ai commenti pubblici.
Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini che commenta un caso di cronaca che coinvolge due bambini e una decisione dei giudici Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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