Fratelli di Crozza Salvini e il caso dei bambini della casa nel bosco tra giudici social e cambi di ruolo

Maurizio Crozza interpreta Matteo Salvini mentre commenta un caso di cronaca che riguarda due bambini trovati in una casa nel bosco. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e coinvolto giudici e autorità. Crozza, nel suo ruolo, riproduce le parole del politico in modo satirico, creando un quadro che mette in evidenza i diversi aspetti della vicenda. La scena si svolge con una forte attenzione ai dettagli del caso e ai commenti pubblici.