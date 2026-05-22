Fratelli di Crozza Tajani commenta il caso della Global Sumud Flotilla
Il ministro degli Esteri, interpretato da Maurizio Crozza, ha commentato recentemente la vicenda della Global Sumud Flotilla, un'operazione di imbarcazioni che si è svolta nel Mediterraneo. La questione ha attirato l’attenzione di vari media dopo che alcune imbarcazioni sono state fermate dalle autorità di frontiera, e sono stati effettuati controlli sulle navi e sui passeggeri. La discussione si concentra sulle modalità di intervento e sulle decisioni prese dalle autorità italiane e internazionali coinvolte.
Maurizio Crozza veste i panni del ministro degli Esteri Antonio Tajani alle prese con il caso della Global Sumud Flotilla Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro degli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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