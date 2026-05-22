Fratelli di Crozza Tajani commenta il caso della Global Sumud Flotilla

Da ilgiornaleditalia.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri, interpretato da Maurizio Crozza, ha commentato recentemente la vicenda della Global Sumud Flotilla, un'operazione di imbarcazioni che si è svolta nel Mediterraneo. La questione ha attirato l’attenzione di vari media dopo che alcune imbarcazioni sono state fermate dalle autorità di frontiera, e sono stati effettuati controlli sulle navi e sui passeggeri. La discussione si concentra sulle modalità di intervento e sulle decisioni prese dalle autorità italiane e internazionali coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Maurizio Crozza veste i panni del ministro degli Esteri Antonio Tajani alle prese con il caso della Global Sumud Flotilla Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro degli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fratelli di crozza tajani commenta il caso della global sumud flotilla
© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Tajani commenta il caso della Global Sumud Flotilla
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Crozza-Tajani e la posizione dell'Italia sull'attacco in Iran

Video Crozza-Tajani e la posizione dell'Italia sull'attacco in Iran

Sullo stesso argomento

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla bendati, inginocchiati e ammanettati in un hangar del porto di Ashdod. Il ministro Ben Gvir li deride: “Benvenuti in Israele”. Meloni e Tajani convocano l’ambasciatore: “Inaccettabile” | VIDEOBendati, in ginocchio e con le mani ammanettate dietro alla schiena: è il video shock, postato sui social dal ministro israeliano Ben-Gvir, che...

Arrestati sette organizzatori della Global Sumud Flotilla: il racconto di cosa è successo davvero in TunisiaLa Global Sumud Flotilla si prepara a una nuova missione per Gaza, dove il genocidio non si è mai fermato.

fratelli di crozza fratelli di crozza tajaniFratelli di Crozza, la puntata del 15 maggio in diretta: da Flavio Briatore ad Antonio Tajani e Guido Crosetto, tutte le imitazioniFratelli di Crozza diretta 15 maggio. Maurizio Crozza, durante la puntata, ha proposto la parodia di Vincenzo De Luca. maridacaterini.it

Crozza-Tajani impaurito da Marina Berlusconi: Cosa ne penso? È meglio del Papa, grazie a lei ho ancora un lavoroNella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Antonio Tajani evasivo e disorientato, alle ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web