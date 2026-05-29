Fratelli di Crozza Mattarella e il Papa sul caso della Ferrari elettrica
Un dialogo immaginario tra il presidente della Repubblica e il Papa affronta il tema della Ferrari elettrica. Nel testo, l’attore Maurizio Crozza interpreta entrambi i personaggi, creando una scena in cui discutono della questione, senza riferimenti a eventi reali o dichiarazioni ufficiali. La scena si concentra sulla rappresentazione teatrale e non su commenti o opinioni ufficiali riguardanti il caso.
Maurizio Crozza si sdoppia portando in scena un surreale dialogo tra Sergio Mattarella e Papa Leone XIV alle prese con la controversa Ferrari elettrica Nell'ultimo appuntamento di stagione di Fratelli di Crozza, in onda venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Mauri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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