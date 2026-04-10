Maurizio Crozza interpreta nuovamente il Papa Leone XIV, affrontando temi legati alla pace e ai viaggi verso destinazioni considerate paradisiache. Lo spettacolo si concentra su messaggi di speranza e sulle visite a luoghi di spiritualità, con episodi che mettono in scena incontri e discorsi del Papa. La rappresentazione si svolge in un contesto che richiama le emozioni legate alla fede e alla ricerca di serenità.

Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Papa Leone XIV alle prese con appelli di pace e viaggi in luoghi di pace: dei paradisi. Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, il Papa tra pace, paradisi e nuove mete

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