In Francia, il governo propone una tassa sui profitti extra del settore petrolifero, che dovrebbe portare circa 2 miliardi di euro allo Stato. La misura mira a tassare gli extraprofitti delle compagnie energetiche, considerate da alcuni come eccessivi. Questa proposta ha suscitato manifestazioni di protesta, tra cui un’azione di alcuni ecologisti davanti alla sede di una grande azienda del settore. La protesta ha coinvolto circa trenta persone, che hanno simulato un Macron che alimenta un oleodotto con banconote di cartone.

Nel quartiere della Défense, ai piedi dal grattacielo che ospita la sede di TotalEnergies, stamattina una trentina di militanti ecologisti, caschi da cantiere in testa, hanno messo in scena un finto Emmanuel Macron che alimenta un oleodotto di cartone con delle banconote. A recuperarle, dall’altra parte dell’oleodotto, un finto Patrick Pouyanné, l’amministratore delegato del colosso petrolifero. La protesta, portata avanti da un collettivo di Ong, Attac, Avaaz, 350.org e Action Justice Climat Paris, è durata una mezz’oretta. Sul posto, infatti, la sede di Total era protetta da stamattina da transenne metalliche e veicoli della polizia: alle 14 si è aperta l’assemblea generale degli azionisti, con il gruppo accusato sempre di più in Francia, dalle Ong ai movimenti di sinistra, di essere un “approfittatore di guerra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, tutti vogliono la “tassa Total”: 2 miliardi allo Stato stangando gli extraprofitti sul petrolio

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