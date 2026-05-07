Le aziende petrolifere europee e statunitensi hanno pubblicato i loro bilanci trimestrali al 31 marzo, evidenziando utili record. Le big europee hanno totalizzato circa 21,7 miliardi di euro di profitti, mentre le compagnie statunitensi hanno presentato dati simili. Questi risultati sono stati raggiunti in un contesto di aumento dei prezzi dell’energia e di guerra nel settore. I numeri rappresentano i primi bilanci ufficiali pubblicati in questa fase dell’anno.

Con le trimestrali al 31 marzo scorso arrivano i primi bilanci delle grandi compagnie europee e statunitensi del petrolio. Emergono anche i primi extraprofitti causati dall’impennata del greggio e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz durante il primo mese di guerra, marzo, tra Israele Usa e Iran. Ma, paradossalmente, c’è anche chi tra i giganti delle fonti fossili è rimasto spiazzato dai rialzi improvvisi del greggio e ha perso miliardi. Le sei major europee BP, Shell, TotalEnergies, Eni, Equinor e Repsol nel trimestre hanno realizzato complessivamente 21,7 miliardi di dollari di profitti nel primo trimestre del 2026, il 43% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con la guerra extraprofitti alle stelle per major del petrolio e trader di energia. Alle big europee 21,7 miliardi

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