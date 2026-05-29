Un giovane di 17 anni è morto in un incidente in moto mentre tornava a casa dopo la scuola. La vittima guidava una Honda Cbr 125 rossa, una moto che aveva mostrato sui social, dove si trovano due foto con il veicolo e un panorama. L’incidente è avvenuto in una zona di campagna, senza altri veicoli coinvolti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Umbertide, 29 maggio 2026 – Sulla sua pagina Instagram ci sono due moto affacciate su un bellissimo panorama: una è la sua Honda Cbr 125 rossa la sua passione. Quella stessa moto che gli ha portato via la vita mentre uscito da scuola intorno alle 13,40 stava tornando a Rancolfo, piccola frazione perugina dove abitava. Francesco Giustini, solo 17 anni, è morto perdendo il controllo della sua “sportiva” mentre percorreva la statale tiberina, all’altezza di Montecorona. La dinamica e l’intervento dell’infermiere. Una scivolata insomma (forse finita contro l’ultima ruota di un mezzo pesante il cui autista non si sarebbe accorto di nulla), la cui dinamica esatta è al vaglio della Polizia locale che ha eseguito i rilievi assieme al Carabinieri di Umbertide e ha ascoltato alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Francesco Giustini, la tragedia in moto: morto a 17 anni, stava tornando a casa dopo la scuola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Venezia, muore travolto da una moto davanti a suo fratello: stava tornando a casa in bici dopo il lavoroUn uomo di 37 anni di origine pakistana è morto ieri a Venezia dopo essere stato investito da una moto mentre si trovava davanti a suo fratello.

Morto il calciatore Mattia Rizzetti, investito a 16 anni a Casal Monastero: stava tornando a casaA Roma, un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo essere stato investito da un’auto a Casal Monastero mentre tornava a casa.