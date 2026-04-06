Morto il calciatore Mattia Rizzetti investito a 16 anni a Casal Monastero | stava tornando a casa

A Roma, un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo essere stato investito da un’auto a Casal Monastero mentre tornava a casa. L’incidente è avvenuto nel quartiere e le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La vittima era un giovane appassionato di calcio, conosciuto tra amici e familiari. La notizia ha suscitato sgomento tra le persone che lo conoscevano.

Una tragedia immane ha colpito la comunità di Casal Monastero, nel IV Municipio Tiburtino, durante il fine settimana pasquale. Mattia Rizzetti, un giovane di soli 16 anni è morto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile. Il ragazzo, promessa del calcio locale, è la quinta vittima sulle strade del Lazio in questo tragico weekend festivo. Morto il calciatore Mattia Rizzetti Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media locali, il giovane stava tornando a casa a piedi quando, in via Ratto delle Sabine, è stato travolto da un’auto guidata da un ragazzo di 19 anni. L’impatto è stato violentissimo e le condizioni di Mattia sono apparse subito disperate ai soccorritori. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Morto il calciatore Mattia Rizzetti, investito a 16 anni a Casal Monastero: stava tornando a casa Roma, il calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni investito da auto: incidente a Casal MonasteroIl calciatore 17enne Mattia Rizzetti investito e ucciso da un'auto condotta da un 19enne a Casal Monastero il giorno di Pasqua. Leggi anche: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale Temi più discussi: Casal Monastero, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni; Roma, morto giovanissimo calciatore investito da un'auto; Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Tragedia in strada: è scomparso Mattia Rizzetti, giovane calciatore del Roma City. Morto il calciatore Mattia Rizzetti, investito a 16 anni a Casal Monastero: stava tornando a casaTragedia a Roma: Mattia Rizzetti muore a 16 anni investito da un'auto a Casal Monastero. Il dolore dell'Asd Tor Lupara e del Roma City Fc ... virgilio.it Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedaleL'investimento stradale è avvenuto in via Ratto delle Sabine, nella periferia nord est della Capitale. Investito da un automobilista - un romano di 19 anni - alla guida di una Peugeot 208 il ragazzo ... romatoday.it Leggo. . Dramma nella notte di Pasqua a Roma dove un ragazzo di appena 16 anni, Mattia Rizzetti, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile nel IV municipio Tiburtino, nella zona di Casal Monastero. Matt facebook Mattia Rizzetti, chi era il 16enne morto investito a Roma. Casal Monastero in lutto ift.tt/9lHGmOR x.com