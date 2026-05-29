Oggi è stato pubblicato il nuovo album di Francesco Cavestri, intitolato ‘Noè’, distribuito da Universal Music Italia. Cavestri, considerato un talento emergente nel jazz italiano, ha annunciato che i generi musicali rappresentano delle barriere. Il disco è disponibile da questa mattina.

Esce oggi, venerdì 29 maggio, il nuovo album di Francesco Cavestri, l’astro nascente del jazz italiano, dal titolo ‘ Noè ‘ (Universal Music Italia). Ha solo 23 anni ma è già più di una promessa Francesco Cavestri, pianista e compositore bolognese di estrazione jazz, che arriva ora al suo quarto album, ‘Noè’ (Universal Music Italia), destinato a proiettarlo oltre i limiti del genere ‘nobile’ da cui proviene, che lui però non ha paura di contaminare con altri suoni e suggestioni, come ha chiarito nella conferenza stampa a Milano nel meraviglioso negozio di pianoforti Steinway and Sons, senza però annacquare la sua proposta con facili scorciatoie pop. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francesco Cavestri, esce oggi il nuovo album ‘Noè’. L’astro nascente del jazz: “I generi sono barriere”

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