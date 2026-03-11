Il 30 marzo 2026, il pianista e compositore jazz italiano Francesco Cavestri terrà un concerto al Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2003, Cavestri sta portando avanti il suo tour, esibendosi in diverse tappe. La sua performance al festival rappresenta uno degli appuntamenti principali della serie di concerti in programma.

Prosegue il tour del pianista e compositore jazz italiano Francesco Cavestri (classe 2003), tra i più interessanti talenti della nuova generazione europea, che durante il suo tour internazionale lo vedrà esibirsi in Europa, USA e Canada farà tappa nella sua città per esibirsi nella rassegna internazionale del Paradiso Jazz Festival Francesco Cavestri, pianista e compositore classe 2003, è tra i protagonisti più interessanti della nuova scena jazz contemporanea. Dopo le collaborazioni discografiche e artistiche con musicisti del calibro di Fabrizio Bosso, Paolo Fresu e Malika Ayane, e dopo essersi esibito in importanti festival e jazz club... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Francesco Cavestri il 30 marzo 2026 in concerto al Paradiso Jazz Festival

