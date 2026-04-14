LIVE Cobolli-Dedura ATP Monaco 2026 in DIRETTA | attenzione al nuovo astro nascente tedesco

Oggi si gioca il primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026, con la sfida tra il giocatore italiano e il giovane tedesco. La partita si svolge in diretta e sarà seguita con attenzione, considerando il recente arrivo sulla scena di Dedura Palomero, che si sta facendo notare tra i nuovi talenti del circuito. Gli appassionati possono aggiornarsi seguendo la diretta online, mentre i protagonisti si preparano a scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI e il teenager tedesco Diego Dedura Palomero. Il romano è uscito male dal torneo di Montecarlo, estromesso per mano del qualificato belga di ottime speranze Alexander Blocks. Vuole migliorare il risultato del 2025 che lo vide estromesso nella partita d’esordio dal kazako Alexander Shevchenko al termine di un match tiratissimo e dalle mille facce. L’occasione è ghiotta per spingersi in ottavi in un torneo di caratura pari a quello che vinse pochi giorni dopo ad Amburgo, i 50 punti avvicinerebbero Cobolli ad una potenziale 14^ piazza al termine di questa settimana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: attenzione al nuovo astro nascente tedesco Chi è Diego Dedura: un astro nascente per Cobolli famoso per una pessima figura…Diego Dedura-Palomero, noto ai più solo con il primo dei due cognomi, è un cittadino del mondo per quel che riguarda il sangue. LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’astro nascente brasiliano ci credeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Mancano circa 20 minuti all’inizio del match tra Alexander... Argomenti più discussi: Live Flavio Cobolli - Diego Dedura-Palomero - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 14/04/2026; Dove vedere in tv Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026: orario, programma, streaming; Flavio Cobolli Diego Dedura-Palomero risultati in diretta e H2H; Cobolli-Dedura all’ATP Monaco 2026: orario, diretta TV e analisi del debutto.