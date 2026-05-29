Francesco Bagnaia soddisfatto dopo il venerdì del Mugello | Buon feeling con la moto! Le gomme saranno decisive

Notizia in breve

Francesco Bagnaia ha chiuso il venerdì al secondo posto nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Il pilota del team Ducati ha dichiarato di avere un buon feeling con la moto e ha sottolineato che le gomme saranno decisive per le qualifiche. È stato uno dei migliori venerdì della stagione, con una posizione che conferma il buon andamento del suo passo.