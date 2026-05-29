Francesco Bagnaia soddisfatto dopo il venerdì del Mugello | Buon feeling con la moto! Le gomme saranno decisive
Francesco Bagnaia ha chiuso il venerdì al secondo posto nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Il pilota del team Ducati ha dichiarato di avere un buon feeling con la moto e ha sottolineato che le gomme saranno decisive per le qualifiche. È stato uno dei migliori venerdì della stagione, con una posizione che conferma il buon andamento del suo passo.
Uno dei venerdì migliori della stagione per Francesco Bagnaia. Il pilota del team Ducati, infatti, ha concluso al secondo posto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello il pilota due-volte campione del mondo della classe regina ha decisamente brillato, con una GP-26 finalmente efficace. Il miglior tempo della sessione porta la firma di Fabio Di Giannantonio in 1:44.808 con 91 millesimi di vantaggio proprio su Pecco Bagnaia, quindi terza posizione per Enea Bastianini a 103. Quarto Franco Morbidelli con un distacco di 151 millesimi dalla vetta, quinto Fermin Aldeguer a 196, mentre è sesto il rientrante Marc Marquez a 202. 🔗 Leggi su Oasport.it
Francesco Bagnaia Akui Ducati Tak Lagi Tercepat, Aprilia Racing Dominasi MotoGP Thailand 2026
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