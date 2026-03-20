Francesco Bagnaia soddisfatto dopo le pre-qualifiche | Pista splendida e ottimo feeling sul bagnato

Francesco Bagnaia ha concluso le pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile con il nono tempo. Durante le sessioni ha dichiarato di aver trovato la pista splendida e di avere un ottimo feeling sul bagnato. La gara del Mondiale di MotoGP 2026 si avvicina e le qualifiche si sono svolte senza incidenti significativi. Bagnaia si prepara ora alla prossima fase di qualificazione.

Francesco Bagnaia chiude con il nono tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia il meteo ha continuato a fare le bizze con la pioggia che è arrivata nella seconda parte del turno, rendendo impossibili i time attack e, di fatto, congelando i tempi già messi a segno. Il miglior crono della sessione porta la firma di Johann Zarco in 1:21.257 con 125 millesimi di vantaggio su Marc Marquez e 308 su un brillante Toprak Razgatlioglu. Quarto tempo per Jorge Martin con un distacco di 309 millesimi dalla vetta, quindi quinto per Pedro Acosta a 493 mentre è sesto Alex Marquez a 538. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia soddisfatto dopo le pre-qualifiche: “Pista splendida e ottimo feeling sul bagnato” Articoli correlati MotoGP, Francesco Bagnaia: “A Sepang ottimo test, cercare subito un ottimo tempo non è la cosa migliore”I primi test della stagione MotoGP si sono conclusi con segnali positivi per Francesco Bagnaia. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Francesco Bagnaia Francesco Bagnaia soddisfatto dopo le pre-qualifiche: Pista splendida e ottimo feeling sul bagnatoFrancesco Bagnaia chiude con il nono tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia il meteo ha ... oasport.it Francesco Bagnaia alla vigilia del GP brasiliano: Tanta curiosità per la nuova pista, ma sembra molto piccolaTanta voglia di riscatto per Francesco Bagnaia alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento della nuova ... oasport.it