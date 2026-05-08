Il venerdì a Le Mans si conclude con un bilancio positivo per il pilota, che si è posizionato terzo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa del campionato mondiale MotoGP. In un'intervista ha espresso soddisfazione per il feeling con la moto e ha sperato che le condizioni climatiche rimanessero asciutte, evitando la pioggia prevista.

Si è chiuso con un bilancio positivo il venerdì di Le Mans per Francesco Bagnaia, capace di attestarsi in terza posizione nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il torinese del team ufficiale Ducati ha accusato un gap di 138 millesimi dal miglior tempo di Johann Zarco, trovando comunque un buon passo per tutta la giornata sull’asciutto e raccogliendo dati incoraggianti in sella alla sua GP26 dopo un difficile avvio di campionato. “ È andata bene, abbiamo lavorato bene, ma aspettiamo. Oggi ci sono state delle buone condizioni e il lavoro fatto nei test mi ha aiutato un po’, perché sono contento del feeling che ho avuto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia parte forte a Le Mans: “Contento del feeling, giornata positiva. Spero non piova…”

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