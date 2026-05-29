Francesca Del Taglia è stata vista con il suo nuovo fidanzato, suscitando commenti sui social. Dopo aver partecipato a un programma televisivo, mantiene popolarità online, ricevendo sia affetto che critiche. La donna ha risposto alle polemiche affermando: “Si riparte con…”. La sua presenza sui social continua a mantenere un forte seguito, anche a distanza di anni dalla partecipazione televisiva.

A distanza di molti anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne che le ha fatto ottenere visibilità Francesca Del Taglia continua ad essere molto apprezzata sui social, dove riceve molto affetto ma anche critiche. Nel programma di Maria De Filippi aveva trovato l'amore, quella con Eugenio Colombo è stata una storia d'amore molto importante, dalla loro unione sono nati due splendidi figli. L'ex corteggiatrice ha da poco ritrovato l'amore, a comunicare la novità ai suoi seguaci è stata lei pubblicato un post in cui si mostra con il nuovo fidanzato. Dopo la rottura con il padre dei suoi figli si era legata sentimentalmente a Marco Cusmati, la loro relazione però è giunta al capolinea dopo poco tempo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Francesca Del Taglia si mostra con il nuovo fidanzato poi replica alle critiche: “Si riparte con…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUTTA LEERDAM leggendaria, oro e record olimpico |

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia ha un nuovo fidanzato: “Basta paragoni con Eugenio Colombo”Francesca Del Taglia ha annunciato di aver trovato un nuovo compagno, chiedendo di evitare paragoni con il passato.

Giorgia Meloni si sfoga prima di Pulp Podcast con Fedez e Mr Marra, replica alle critiche: "Il sospetto è uno"Prima della trasmissione di Pulp Podcast con Fedez e Mr Marra, Giorgia Meloni si è sfogata e ha replicato alle critiche ricevute, affermando che \

Temi più discussi: Uomini e Donne, Francesca Del Taglia ha un nuovo fidanzato: Basta paragoni con Eugenio Colombo; Crozza Tajani: Francesca Albanese? Non mi risulta sia italiana; Raffaella Scuotto nega di essere fidanzata: il chiarimento dopo le voci del trono a Uomini e Donne; Sono stati individuati. Gli antagonisti mettono una taglia sugli ufficiali coinvolti del fermo della Flotilla.

#UominieDonne, Francesca Del Taglia ha ritrovato l’amore dopo Eugenio Colombo: ecco chi è il nuovo compagno (Foto) Negli scorsi mesi si era parlato di un riavvicinamento tra la storica ex corteggiatrice e l’ex tronista, ma… x.com

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia ha un nuovo fidanzato: Basta paragoni con Eugenio ColomboA due anni dalla fine della storica e tormentata relazione con Eugenio Colombo, conosciuto nel 2012 a Uomini e Donne, Francesca Del Taglia volta definitivamente ... fanpage.it

Chi è il nuovo fidanzato di Francesca Del Taglia | Partono i paragoni con l’ex Eugenio ColomboFrancesca Del Taglia pubblica una foto con il nuovo fidanzato e tra i commenti spunta il paragone con l'ex Eugenio Colombo. Francesca Del Taglia volta pagina e, sul proprio profilo Instagram, ... ilsussidiario.net

Belve Crime torna con Francesca Fagnani ed Elisa True Crime! Ecco quando andrà in onda reddit