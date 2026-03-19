Giorgia Meloni si sfoga prima di Pulp Podcast con Fedez e Mr Marra replica alle critiche | Il sospetto è uno

Prima della trasmissione di Pulp Podcast con Fedez e Mr Marra, Giorgia Meloni si è sfogata e ha replicato alle critiche ricevute, affermando che

Prima della messa in onda della puntata di Pulp Podcast, Giorgia Meloni risponde alle critiche con un messaggio sui social: “Il sospetto è uno”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giorgia Meloni si sfoga prima di Pulp Podcast con Fedez e Mr Marra, replica alle critiche: "Il sospetto è uno" Articoli correlati Referendum, Meloni si farà intervistare da Fedez e Marra a “Pulp Podcast”A pochi giorni dal referendum sulla riforma della magistratura, Giorgia Meloni si farà intervistare da Fedez e Marra nel podcast Pulp. Giorgia Meloni ospite di Pulp Podcast di Fedez, dalla smentita alla conferma a pochi giorni dal referendumCon un video pubblicato su Instagram, è stata ufficializzata la presenza di Giorgia Meloni al Pulp Podcast di Fedez e Mr. Aggiornamenti e notizie su Giorgia Meloni Temi più discussi: Referendum, la piazza del No adesso ci crede: Li fermeremo; La politica ha salvato il referendum. Trump isolato è più pericoloso; Spaccata in gelateria, i dipendentin donano una giornata di lavoro; Soldati italiani sotto le bombe in Kuwait, cinque militari del 51esimo Stormo nella base di Ali Al Salem. Meloni: Monitoraggio e... Discesa in campo referendaria. Un Sì su cinque è solo per MeloniNei giorni scorsi riunioni fiume a Palazzo Chigi per fare i conti con i sondaggi in bilico. La premier non voleva personalizzare la consultazione, ma secondo ... huffingtonpost.it Quando esce la puntata di Pulp Podcast di Fedez con MeloniCosa succede quando la Premier entra nello studio di Fedez? Giorgia Meloni sbarca al Pulp Podcast tra domande scomode e Intelligence. Ecco dove e quando ... skuola.net Il 18 marzo il governo di Giorgia Meloni, in un Cdm durato circa mezz’ora, ha dato il via libera a un decreto legge contro il caro carburanti legato alla crisi in Medio Oriente e alla guerra all’Iran https://shorturl.at/ub4jm - facebook.com facebook Giorgia #Meloni: "Quando non parlo, dicono che scappo. Quando parlo, contestano il luogo, il mezzo e pure chi mi intervista. A questo punto il sospetto è uno: che preferirebbero semplicemente che io non esistessi. Mi spiace, ma su questo non posso acconte x.com