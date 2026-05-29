(LaPresse) “Come è possibile che sanzioni comminate da un Paese terzo abbiano effetto in Europa? Non vi spaventa il fatto che non ci sia sovranità italiana o europea se si tratta di Stati Uniti e sistema bancario? Questa cosa a me spaventa e penso che soprattutto i sovranisti di questo Paese dovrebbero essere scossi da questa realtà che oggi colpisce me e domani colpisce chiunque”. Lo ha detto la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, in Senato per presentare il Rapporto su Tortura e Genocidio. In conferenza stampa alla Sala Nassirya di Palazzo Madama Albanese si concentra sulle testimonianze di torture, stupri e sparizioni ai danni dei palestinesi nei territori occupati da Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francesca Albanese: “Usa possono sanzionare cittadini in Ue. Sovranisti italiani non sono scossi?”

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USA contro Francesca Albanese: riattivate le sanzioni

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