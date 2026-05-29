Francesca Albanese | Usa possono sanzionare cittadini in Ue Sovranisti italiani non sono scossi?
Gli Stati Uniti possono imporre sanzioni che colpiscono cittadini europei, anche senza l’approvazione delle istituzioni dell’UE. La questione solleva dubbi tra alcuni politici italiani, che chiedono spiegazioni sul rispetto delle norme europee. Le sanzioni americane, infatti, si applicano direttamente, causando ripercussioni sui soggetti europei coinvolti. La discussione si concentra sulla compatibilità tra le decisioni di Washington e la sovranità dell’Unione, con alcuni esponenti che chiedono chiarimenti su questa dinamica.
(LaPresse) “Come è possibile che sanzioni comminate da un Paese terzo abbiano effetto in Europa? Non vi spaventa il fatto che non ci sia sovranità italiana o europea se si tratta di Stati Uniti e sistema bancario? Questa cosa a me spaventa e penso che soprattutto i sovranisti di questo Paese dovrebbero essere scossi da questa realtà che oggi colpisce me e domani colpisce chiunque”. Lo ha detto la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, in Senato per presentare il Rapporto su Tortura e Genocidio. In conferenza stampa alla Sala Nassirya di Palazzo Madama Albanese si concentra sulle testimonianze di torture, stupri e sparizioni ai danni dei palestinesi nei territori occupati da Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it
USA contro Francesca Albanese: riattivate le sanzioni
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