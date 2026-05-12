Migliaia di persone hanno firmato una petizione per chiedere all’UE di proteggere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa

Migliaia di persone hanno firmato una petizione rivolta all’Unione Europea, chiedendo di intervenire per tutelare una ricercatrice coinvolta in una controversia con gli Stati Uniti. La petizione, promossa dall’organizzazione Courage International AISBL, mira a ottenere che l’UE prenda provvedimenti per proteggere la ricercatrice dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. La raccolta firme si è svolta nelle ultime settimane, portando a numeri significativi di adesioni.

Courage International AISBL ha lanciato una petizione per chiedere all’Unione Europea di proteggere Francesca Albanese dalle sanzioni che gli Stati Uniti hanno inflitto alla relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati in seguito alla pubblicazione del rapporto “Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio” nel quale la relatrice Onu ha elencato decine di aziende che traggono profitto dall’occupazione israeliana e dal genocidio a Gaza. Le sanzioni statunitensi, infatti, impediscono a Francesca Albanese di aprire un conto corrente o avere una carta di credito. Per questo motivo Courage International...🔗 Leggi su Tpi.it

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