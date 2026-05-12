Sanzioni USA a Francesca Albanese | petizione per l’intervento UE

Negli Stati Uniti sono state adottate sanzioni contro la relatrice dell'ONU, Francesca Albanese. Di fronte a questa decisione, è stata avviata una petizione per chiedere all'Unione Europea di intervenire e bloccare eventuali misure finanziarie statunitensi. L'Italia è stata accusata di non aver adottato misure adeguate per proteggere la relatrice, mentre si discute sulle possibilità dell'Europa di opporsi alle sanzioni americane.

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