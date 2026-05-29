Francesca Albanese è stata reinserita nella lista delle sanzioni statunitense dal Dipartimento del Tesoro. La decisione è arrivata dopo che un giudice aveva stabilito che dovesse essere rimossa, ritenendo che la sua presenza fosse legata alla libertà di espressione e all’interesse pubblico. Albanese ha criticato l’Italia e l’Europa, affermando di non aver ricevuto protezione.

Francesca Albanese è tornata nella blacklist americana delle sanzioni per volontà del Dipartimento del Tesoro, dopo che un giudice aveva deciso che dovesse uscirne in nome della “libertà di parola” come interesse pubblico. Questo per lei significa divieto di ingresso negli Usa e impossibilità di utilizzare le carte di credito dei circuiti internazionali. “Sono stata sanzionata per il lavoro che ho fatto come relatrice speciale”, ha dichiarato Albanese presentando al Senato il suo ultimo rapporto. “Non è colpa mia se ho questo mandato da parte delle Nazioni Unite. Sono le Nazioni Unite che mi chiedono di investigare le violazioni che Israele, in quanto potenza occupante, commette nel territorio palestinese occupato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francesca Albanese torna nella blacklist Usa e attacca Italia ed Europa: "Non mi hanno protetta”

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Albanese Sanctions Backfire On White House - Big Tech Panics!

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