Francesca Albanese torna nella blacklist USA | ripristinate le sanzioni

Le sanzioni contro la relatrice ONU sono state ripristinate dagli Stati Uniti dopo che un tribunale ha revocato temporaneamente le misure. Albanese era stata inserita nella blacklist statunitense, ma le sanzioni erano state sospese in precedenza. La decisione di tornare alla lista nera è stata presa dopo la revoca temporanea.

La relatrice ONU Francesca Albanese di nuovo nella lista nera degli Stati Uniti dopo la revoca temporanea delle sanzioni decisa dal tribunale. Torna nella blacklist degli Stati Uniti la relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese, protagonista di una vicenda che nelle ultime settimane ha assunto contorni giuridici e politici sempre più complessi. Dopo una breve parentesi in cui le sanzioni erano state sospese, Washington ha deciso di ripristinare le misure restrittive, riportando la funzionaria ONU tra i soggetti sanzionati a livello globale. Dalla revoca temporanea al nuovo stop. Solo pochi giorni fa,... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Albanese Sanctions Backfire On White House - Big Tech Panics!

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