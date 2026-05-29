Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 29 maggio, con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma di intrattenimento e satira della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 29 maggio 2026. Nella nuova puntata sarà ospite in studio, per un’intervista con il padrone di casa, la relatrice delle Nazioni Unite sui territori occupati, Francesca Albanese. Nel reportage della settimana, Diego Bianchi torna in Sicilia per raccontare il clima delle elezioni comunali e la lunga storia del Ponte sullo Stretto, tra promesse politiche, attese e trasformazioni annunciate. Spazio, a seguire, anche ai monologhi di Valerio Aprea, Salvo Di Paola e Carmine Del Grosso, mentre lo spazio musicale sarà affidato all’esibizione della cantautrice maliana Fatoumata Diawara. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Francesca Albanese stasera a Propaganda Live

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Francia chiederà le dimissioni di Francesca Albanese: il discorso che ha provocato tale reazione

Notizie e thread social correlati

Altro che tute blu, al primo maggio di Taranto c’è Francesca Albanese: propaganda pro-Pal e schiaffo ai lavoratoriIl primo maggio a Taranto si è trasformato in un’occasione per la presenza di Francesca Albanese, che ha partecipato a iniziative pubbliche durante...

Premio “Alessandro Leogrande” vinto da “Quando il mondo dorme” di Francesca Albanese Stasera cerimonia a TarantoStasera si è svolta a Taranto la cerimonia di consegna del Premio Alessandro Leogrande 2026, organizzato dall’Associazione Presìdi del Libro.

Temi più discussi: Francesca Albanese sostiene la petizione lanciata dal Fatto: Il governo Meloni tolga il veto sulle sanzioni a Israele; Francesca Albanese torna a Genova per presentare il suo libro; Stati Uniti: rimosse le sanzioni contro la relatrice ONU Francesca Albanese; USA, rimosse le sanzioni contro Francesca Albanese.

Gli Stati Uniti tornano a colpire Francesca Albanese. La relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi occupati è stata nuovamente inserita nella lista delle persone sanzionate dopo aver denunciato i crimini e le violazioni dei diritti umani commessi dal go x.com

Gli Usa inseriscono di nuovo Francesca Albanese fra le persone sanzionate reddit

Francesca Albanese nuovamente sanzionata dagli USA. Il coro europeo è schierato con leiMercoledì il Tesoro americano ha reinserito Francesca Albanese nella lista dei sanzionati. La vicenda era cominciata nel luglio 2025, era stata sospesa il 13 maggio dal giudice federale Richard Leon ... ilriformista.it

Francesca Albanese ancora nella lista nera di Trump: gli Usa reintroducono le sanzioniGli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni contro Francesca Albanese, esperta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi che ha duramente criticato Israele, dopo che una corte d’appello ha annu ... affaritaliani.it