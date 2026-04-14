Il primo maggio a Taranto si è trasformato in un’occasione per la presenza di Francesca Albanese, che ha partecipato a iniziative pubbliche durante la giornata. La manifestazione ha visto anche interventi di sostenitori e contestazioni da parte di altri partecipanti. La presenza della figura politica ha attirato l’attenzione di diversi presenti, che hanno commentato l’evento sui social. La giornata si è conclusa senza incidenti o particolari disordini.

Con buona pace dei lavoratori di Taranto e della loro festa annuale, e in barba al fatto che la città combatta ormai da tempo una battaglia disperata tra diritto alla salute e diritto al lavoro, per l’edizione 2026 dell’” Uno Maggio Libero e Pensante 2026 “, gli organizzatori hanno deciso che la priorità non sono le tute blu o l’inquinamento, ma la “catechizzazione” delle masse sulla causa palestinese. e quale scelte più mirata se non Francesca Albanese come ospite d’onore sul palco pugliese? Francesca Albanese sul palco del primo maggio a Taranto. La relatrice Speciale Onu per i territori palestinesi arriverà in Puglia reduce da mesi burrascosi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Altro che tute blu, al primo maggio di Taranto c’è Francesca Albanese: propaganda pro-Pal e schiaffo ai lavoratori

Il video di Pascale che insulta i pro Pal: “Lavatevi, fate schifo”. E dà della terrorista a Francesca Albanese: “Deve andare in carcere”Sta facendo il giro dei social il video dello scontro (che risale allo scorso 12 febbraio), a Viareggio, tra Francesca Pascale e un gruppo di persone...

Francesca Albanese sale sul palco del Primo maggio per parlare di PalestinaAnche il 1° Maggio, Francesca Albanese sarà su un palco a catechizzare le masse sulla Palestina.

Il murale di Jorit per Francesca Albanese a Barra: Un esempio per i giovaniJorit dedica un murale a Francesca Albanese, la relatrice Onu per i territori palestinesi. Costruito a Barra, nella periferia orientale di Napoli. Lei - dice lo street artist - è un esempio per i gio ... msn.com

Albanese cavalca l'assalto a La Stampa: Sia da monito ai giornalisti. Meloni: Capovolge la realtà«Stanno provando ad affossarmi». Con questa parole, dopo una giornata di polemiche, Francesca Albanese tenta di uscire dall’angolo. La relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi occupati, ... iltempo.it