Premio Alessandro Leogrande vinto da Quando il mondo dorme di Francesca Albanese Stasera cerimonia a Taranto

Stasera si è svolta a Taranto la cerimonia di consegna del Premio Alessandro Leogrande 2026, organizzato dall’Associazione Presìdi del Libro. La vittoria è andata al libro “Quando il mondo dorme”, scritto da Francesca Albanese e pubblicato da Rizzoli. Oltre al riconoscimento principale, il libro ha ricevuto anche il “Premio Raccontami il giornalismo” assegnato dagli studenti. È la decima edizione del premio, che riconosce lavori letterari e giornalistici.

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Di seguito il comunicato: Vince la decima edizione del Premio Alessandro Leogrande 2026 dell’Associazione Presìdi del Libro “Quando il mondo dorme” di Francesca Albanese (Rizzoli), che si aggiudica anche il “Premio Raccontami il giornalismo” assegnato dagli studenti. La Presidente Orietta Limitone ha proclamato la vincitrice di questa X edizione sabato 9 maggio al teatro Fusco di Taranto, dopo le interviste ai candidati condotte da Giorgio Zanchini. Maria Giannico ha conferito la targa che sancisce il riconoscimento intitolato alla memoria del figlio. I testi in gara sono stati letti e votati da 49 circoli di lettura dell’Associazione e dagli istituti secondari di secondo grado pugliesi, che hanno decretato la vincitrice.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Premio “Alessandro Leogrande” vinto da “Quando il mondo dorme” di Francesca Albanese Stasera cerimonia a Taranto ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Taranto: presentata la decime edizione del premio Alessandro Leogrande, domani cerimonia Regione PugliaDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Si è tenuta ieri mattina nel foyer del Teatro Fusco di Taranto la conferenza stampa di... Francesca Albanese, il comizio ProPal e pro migranti al 1° maggio di Taranto"Il giorno dei lavoratori va commemorato e non festeggiato, come si fa a 500 km da qui".