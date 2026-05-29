“Sono stata sanzionata per il lavoro che ho fatto come relatrice speciale ”. Francesca Albanese in Senato per la presentazione sul suo rapporto su Gaza torna sulla sua vicenda personale che la vede tra i soggetti sanzionati dall’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump. Un giudice di Washington una settimana fa aveva sospeso le sanzioni, ma poi è stato accolto il ricorso dell’amministrazione Trump e le sanzioni sono tornate subito operative. “C’è qualcuno che ha definito le sanzioni Usa una condanna alla sparizione civile ” afferma Albanese. In concreto “fa spavento il fatto che delle sanzioni americane impediscano a delle banche... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Albanese: “Essere sanzionata dagli Usa è come una morte civile, sì ho bisogno di sostegno”

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Francesca Albanese, la caccia alla strega è partita dalla lobby delle armi

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