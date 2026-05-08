Sanchez conferisce l’Ordine al Merito Civile a Francesca Albanese
Il presidente del governo spagnolo ha conferito l’Ordine al Merito Civile a una relatrice speciale delle Nazioni Unite. La cerimonia si è svolta in una sede ufficiale, alla presenza di rappresentanti istituzionali e membri della commissione. La decorazione è stata consegnata per il contributo della relatrice in ambito umanitario e diritti umani. La relatrice è conosciuta per il suo lavoro di analisi e rapporti su questioni internazionali e sociali.
In una cerimonia alla Moncloa, entrambi “hanno concordato sull’importanza di difendere l’applicazione imparziale del Diritto Internazionale e l’indipendenza delle istituzioni multilaterali”, spiegano fonti governative in una nota. Allo stesso tempo, Sanchez e Albanese hanno affrontato la situazione in Palestina e la necessità della cessazione immediata della violenza e della costruzione di una pace giusta e duratura con dignità e umanità. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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