Sanchez conferisce l’Ordine al Merito Civile a Francesca Albanese

Il presidente del governo spagnolo ha conferito l’Ordine al Merito Civile a una relatrice speciale delle Nazioni Unite. La cerimonia si è svolta in una sede ufficiale, alla presenza di rappresentanti istituzionali e membri della commissione. La decorazione è stata consegnata per il contributo della relatrice in ambito umanitario e diritti umani. La relatrice è conosciuta per il suo lavoro di analisi e rapporti su questioni internazionali e sociali.

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In una cerimonia alla Moncloa, entrambi “hanno concordato sull’importanza di difendere l’applicazione imparziale del Diritto Internazionale e l’indipendenza delle istituzioni multilaterali”, spiegano fonti governative in una nota. Allo stesso tempo, Sanchez e Albanese hanno affrontato la situazione in Palestina e la necessità della cessazione immediata della violenza e della costruzione di una pace giusta e duratura con dignità e umanità. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: “Osò” criticare Francesca Albanese e fu sanzionato, ora l’Ordine dei giornalista dà ragione a Molinari: annullata la censura Stella al Merito del Lavoro per il 2026, Mattarella conferisce l'onoreficenza anche a 11 salernitaniIn Campania, nel 2026, sono stati nominati 70 nuovi Maestri del Lavoro: tra questi, 11 sono della provincia di Salerno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sanchez conferisce l' Ordine al Merito Civile a Francesca Albanese; Sánchez conferisce ad Albanese l'Ordine del Merito Civile: uno schiaffo diplomatico a Trump (e al silenzio dell'Italia); Sanchez conferisce l'Ordine al Merito civile a Francesca Albanese; Sanchez conferisce l’Ordine al merito civile a Francesca Albanese. Un’Aurora speciale. Quattrocchi vince il David. I complimenti dall’AmiataLa statuetta consegnata mercoledì sera a Roma all’attrice che da anni vive a Castel del Piano. La sindaca: Un grande onore per tutti noi . msn.com Sanchez conferisce l'Ordine al Merito civile a Francesca AlbaneseVoce relatrice Onu - dice premier spagnolo - difende coscienza mondo Roma, 7 mag. (askanews) - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha conferito l'Ordine del Merito Civile alla relatrice speciale Onu per ... msn.com Sanchez conferisce l' Ordine al Merito Civile a Francesca Albanese. La relatrice speciale Onu nei Territori palestinesi occupati insignita alla Moncloa #ANSA facebook Sanchez conferisce l' Ordine al Merito Civile a Francesca Albanese. La relatrice speciale Onu nei Territori palestinesi occupati insignita alla Moncloa #ANSA x.com