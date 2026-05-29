Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu, ha negato di essere coinvolta in un'eventuale candidatura con Alessandro Di Battista. In una dichiarazione, ha affermato di non aver preso in considerazione questa possibilità. Le voci su un suo possibile impegno politico sono state smentite dalla stessa, che ha precisato di non aver pianificato nulla in tal senso. Albanese ha ribadito di non essere interessata a un ruolo elettorale in questo momento.

La relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha smentito seccamente le indiscrezioni di stampa riguardanti una sua possibile discesa in campo nella nuova formazione politica di Alessandro Di Battista. Intervenendo a Palazzo Madama per presentare il suo nuovo rapporto, la funzionaria ha risposto ai giornalisti allontanando l’ipotesi di un futuro nelle liste del centrosinistra: “Se sto pensando di candidarmi? Mi pare di averlo già detto, no, non ci sto pensando”. Francesca Albanese candidata con Alessandro Di Battista? La posizione della relatrice speciale dell'Onu Il peso delle sanzioni degli... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesca Albanese candidata con Alessandro Di Battista, lei smentisce le ipotesi: "Non ci sto pensando"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Nuovo PARTITO POLITICO si Alessandro Di Battista

Notizie e thread social correlati

Albanese contro le sanzioni Usa: «Oggi colpiscono me, domani chiunque. Candidarmi? Non ci sto pensando» – VideoFrancesca Albanese ha dichiarato di essere stata sanzionata dagli Stati Uniti per il suo ruolo di relatrice speciale sui territori palestinesi...

Alessandro Di Battista fonda un suo movimento? I possibili nomi coinvolti da Francesca Albanese a Di MatteoAlessandro Di Battista sta valutando la creazione di un nuovo movimento politico.

Temi più discussi: Parigi respinge la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Gozi: Sarebbe stato un errore morale, politico e storico; Francesca Albanese torna a Genova: Qui ricettacolo di idee importanti. Non scendo in politica; Parigi boccia la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese | Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro la special rapporteur dell'Onu; Francesca Albanese: Il governo Meloni non si può più nascondere, va sospeso ogni accordo con Israele - Il video.

Gli Usa inseriscono di nuovo Francesca Albanese fra le persone sanzionate reddit

Coraggio contro l’intimidazione politica. Corte d’Appello federale di Washington ha restituito a Donald Trump il potere di colpire nuovamente Francesca Albanese con sanzioni politiche, sospendendo la decisione che ne aveva ordinato la revoca. Solo pochi gi x.com

Maiorino (M5s): Albanese candidata? Deciderà lei. Il convegno (creativo) sulla PalestinaLa senatrice: È una professionista eccezionale e una persona splendida. Ma per ora sono illazioni. La relatrice Onu parla all'evento sulla Palestina (e sulla manosfera) organizzato dal Movimento, me ... ilfoglio.it

Maiorino (M5s) fa la smorfia: Renzi? Figura complicata per i suoi rapporti con Israele. Albanese candidata? Scelte sueLa capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato risponde al Foglio sul campo largo: Il leader di Italia viva ha sempre mantenuto posizioni 'molto soft' riguardo al genocidio. E sullo scippo di Di Bat ... ilfoglio.it