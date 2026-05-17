Alessandro Di Battista fonda un suo movimento? I possibili nomi coinvolti da Francesca Albanese a Di Matteo

Alessandro Di Battista sta valutando la creazione di un nuovo movimento politico. La notizia è arrivata attraverso alcune fonti che indicano un interesse da parte dell’ex parlamentare a strutturare un’organizzazione dedicata a temi specifici. Tra i nomi coinvolti nelle ipotesi ci sono alcuni esponenti noti nel panorama politico e accademico, tra cui Francesca Albanese e Di Matteo. La decisione finale non è ancora stata confermata ufficialmente, e al momento non sono stati diffusi dettagli sui contenuti o le modalità di questa possibile iniziativa.

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Alessandro Di Battista sarebbe intenzionato a fondare il suo movimento. Lo sostengono indiscrezioni di stampa sempre più insistenti, secondo cui l’ex esponente di spicco del M5s si starebbe preparando al ritorno in politica in vista delle prossime elezioni nel 2027. E mentre si scatenano le voci sul partito dell’ex deputato, scatta anche il totonomi su chi potrebbe entrare a farne parte. Le parole di Barbara Lezzi Mentre gli echi della campagna elettorale si fanno sentire sempre di più man mano che si avvicina l’orizzonte delle politiche, Il Foglio e Libero Quotidiano (non lo storico portale, ndr.) attribuiscono a Di Battista l’intenzione ormai data per certa di fondare un nuovo movimento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Alessandro Di Battista fonda un suo movimento? I possibili nomi coinvolti da Francesca Albanese a Di Matteo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alessandro Di Battista - La tregua in Iran (08.04.26) Sullo stesso argomento Premio “Alessandro Leogrande” vinto da “Quando il mondo dorme” di Francesca Albanese Stasera cerimonia a TarantoDi seguito il comunicato: Vince la decima edizione del Premio Alessandro Leogrande 2026 dell’Associazione Presìdi del Libro “Quando il mondo dorme”... Da Francesca Albanese a Donald Trump: otto nomi che celebrano il funerale dell'OnuI giorni dell’ira e della prepotenza che stiamo vivendo segnano la fine degli equilibri internazionali usciti dalla Seconda guerra mondiale, di... Alessandro Di Battista fonda un suo movimento? I possibili nomi coinvolti da Francesca Albanese a Di MatteoAlessandro Di Battista starebbe lanciando un nuovo movimento, sulle orme della sua associazione: Francesca Albanese e Nino Di Matteo tra i nomi accostati ... virgilio.it Alessandro Di Battista al Bobbio con SCOMODE VERITÀ Dalla guerra in Ucraina al massacro di GazaDopo il successo di Assange, colpirne uno per educarne cento, Alessandro Di Battista arriva a Trieste, oggi mercoledì 13 maggio al Teatro Orazio Bobbio, alle 20:30, con la trasposizione teatrale del s ... triestecafe.it