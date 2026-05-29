Francavilla | via il divieto di balneazione al Fosso Pretaro
Il divieto di balneazione al Fosso Pretaro a Francavilla è stato revocato. La contaminazione da Escherichia coli nel tratto di mare si è verificata a causa di un guasto alle condutture fognarie, che ha portato all’infiltrazione di acqua contaminata nel mare. La rottura ha causato un aumento dei livelli di batteri, che hanno portato alla chiusura temporanea dell’area. Ora, le autorità hanno verificato la normalizzazione delle condizioni e hanno riaperto la zona alla balneazione.
? Punti chiave Cosa ha causato la contaminazione da Escherichia coli nel tratto di mare?. Come ha fatto il guasto fognario a bloccare la balneazione?. Chi deve rispondere del ritardo negli interventi di riparazione della condotta?. Quali rischi corre la salute dei bagnanti con l'inizio della stagione?.? In Breve Guasto condotta fognaria ACA in Via San Paolo causa contaminazione Escherichia coli.. Blocco balneazione dal 26 maggio per superamento soglie microbiologiche ARTA Abruzzo.. Lavori di riparazione con mezzi auto spurgo previsti fino a sabato 30 maggio.. Sindaca Russo critica mancata risposta operativa alle segnalazioni comunali preventive. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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DIVIETOdi balneazione a Francavilla al mare L’ordinanza dopo i controlli dell’Arta: https://cityne.ws/YXxtU facebook
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