Francavilla | via il divieto di balneazione al Fosso Pretaro

Notizia in breve

Il divieto di balneazione al Fosso Pretaro a Francavilla è stato revocato. La contaminazione da Escherichia coli nel tratto di mare si è verificata a causa di un guasto alle condutture fognarie, che ha portato all’infiltrazione di acqua contaminata nel mare. La rottura ha causato un aumento dei livelli di batteri, che hanno portato alla chiusura temporanea dell’area. Ora, le autorità hanno verificato la normalizzazione delle condizioni e hanno riaperto la zona alla balneazione.